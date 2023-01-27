"Для меня российских футбольных клубов не существует, потому что в России нет футбола. Если мы с Таджикистаном и Узбекистаном вничью играем, то о каком футболе вообще идет речь? Там играют люди, которым не платят такие деньги, как нашим бездельникам. Реальные бешеные деньги платят этим лентяем — за что?" - цитирует Тихонова "РБ Спорт".
Напомним, в ноябре прошлого года сборная России провела два товарищеских матча против национальных команд Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились нулевой ничьей. До этого подопечные Валерия Карпина обыграли Киргизию (2:1). Эти матчи были единственными для сборной России в 2022 году.
В феврале 2022 года сборную России отстранили от участия в официальных матчах под эгидой организаций ФИФА и УЕФА. В связи с этим российская команда не смогла поучаствовать в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
Тихонов: в России нет футбола - мы с Таджикистаном и Узбекистаном вничью играем. Этим лентяям платят бешеные деньги
Советский биатлонист Александр Тихонов раскритиковал российский футбол.
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