- На мой взгляд, Дзюба мог бы стать серьезным усилением для ЦСКА. Это все еще игрок высокого уровня и опытнейший нападающий. Он способен принести большую пользу клубу РПЛ. Думаю, он подошел бы ЦСКА, - приводит мнение Камоцци "РБ Спорт".
Россиянин Артем Дзюба, выступающий на позиции центрального нападающего, находится в статусе свободного агента с начала ноября. Форвард начинал сезон в клубе "Адана Демираспор", представляющего турецкий чемпионат. Экс-зенитовец провел всего 5 матчей за коллектив из Аданы, в которых отличился лишь однажды. Сейчас, по данным СМИ, лучший бомбардир в истории сборной России пытается трудоустроится в различные клубы РПЛ. Долгое время лучший голеадор в истории чемпионатов России вел переговоры с "Торпедо", но трансфер не состоялся по причине того, что совет директоров москвичей не согласовал переход. Также СМИ сообщали о переговорах Дзюбы с "Пари НН".
Сегодня СМИ сообщили об интересе к Артему со стороны ЦСКА, который расстается с аргентинским форвардом Адольфо Гайичем.
Камоцци: Дзюба станет серьезным усилением для ЦСКА. Артем все еще игрок высокого уровня и опытнейший нападающий
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением по поводу возможного перехода Артема Дзюбы в ЦСКА.
Фото: Фк "Адана Демирспор"