Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
2 - 0 2 0
Мальорка2 тайм
П1 1.04X 13П2 75
Жирона
18:15
БарселонаНе начат
П1 5.4X 4.3П2 1.61
Севилья
20:30
ЭльчеНе начат
П1 1.57X 4П2 6.4
Хетафе
23:00
БетисНе начат
П1 3.15X 2.85П2 2.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
П1 3.35X 2.68П2 2.66
Кремонезе
20:00
ИнтерНе начат
П1 6.6X 4.5П2 1.51
Аталанта
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.36X 5.4П2 8.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
17:30
Боруссия МНе начат
П1 2.01X 3.75П2 3.35
Майнц
17:30
БохумНе начат
П1 1.8X 3.7П2 4.3
Фрайбург
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.64X 3.95П2 5
Герта
17:30
УнионНе начат
П1 3.6X 3.1П2 2.16
Вердер
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 3.4X 3.65П2 2.04
Бавария
20:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.33X 6П2 8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Труа
19:00
ЛансНе начат
П1 5.6X 4.1П2 1.61
Марсель
23:00
МонакоНе начат
П1 2.14X 3.7П2 3.55

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
1 - 0 1 0
Крылья Советов1 тайм
П1 4.17X 3.89П2 1.69
Реклама лига ставок Сделать ставку

Мостовой: если Дзюба перейдет в ЦСКА, то будет усилением для "армейцев"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что российский нападающий Артем Дзюба может усилить московский ЦСКА в случае перехода в стан "армейцев".
Фото: Globall Look Press
Дзюба может играть в нашем чемпионате еще много лет. Если он перейдет в ЦСКА, то, конечно, будет усилением для "армейцев". Может, такого нападающего им как раз и не хватает. От хорошего игрока никто не будет отказываться. Артем помыкался уже, поехал в Турцию – не получилось. Он понимает, что время уходит. Если возьмут, он любой команде поможет, – приводит слова Мостового Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает вариант с подписанием экс-нападающего сборной России и питерского "Зенита" Артемом Дзюбой на замену аргентинцу Адольфо Гайчу, которого может арендовать "Верона". Итальянский клуб заплатит за аренду около 500 тысяч евро.

Напомним, Артем Дзюба остается без клуба с начала ноября после того, как расторг контракт с турецким "Адана Демирспор". 34-летний форвард был близок к переходу в "Торпедо" и "Пари НН", но пока находится в статусе свободного агента.


Дзюба ЦСКА Мостовой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Кирьяков: в борьбе за звание лучшего легионера РПЛ Промес немного опережает Малкома
Ди Мария: Мбаппе уже выиграл один чемпионат мира, зачем ему второй? Хватит и одного
Канчельскис: зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян 1
Петржела: я думаю, что из "Зенита" уйдут все легионеры. Только высокие контракты удерживают их в этом клубе 4
Миранчук, забивший победный мяч в предыдущем туре, не попал в стартовый состав "Торино" на игру с "Эмполи"
Смородская: ничего страшного с "Зенитом" не произойдет, если Малком покинет клуб. Это не станет серьезным ударом 1
Официально: Уткульбаева утвердили в должности главного тренера "Рубина"
Орлов: Дзюба стоит выше Смолова, у него больше положительных показателей 4
Агуэро: многие защитники, которые выходят против Месси, стараются не злить его
Цыпченко: Рассказов отдал отличную передачу, оставалось только замкнуть
Мостовой: если Дзюба перейдет в ЦСКА, то будет усилением для "армейцев" 3
Семак: самое главное, что все здоровы. Мы довольны первым сбором
Пресс-служба "Спартака": Промес продолжает подготовку индивидуально
Mirror: "Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Ройсом. Он может перебраться в клуб летом 1
Морган: благодаря нашему интервью Роналду подписал крупнейший контракт в истории футбола 1