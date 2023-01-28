– Дзюба может играть в нашем чемпионате еще много лет. Если он перейдет в ЦСКА, то, конечно, будет усилением для "армейцев". Может, такого нападающего им как раз и не хватает. От хорошего игрока никто не будет отказываться. Артем помыкался уже, поехал в Турцию – не получилось. Он понимает, что время уходит. Если возьмут, он любой команде поможет, – приводит слова Мостового Sport24.
Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает вариант с подписанием экс-нападающего сборной России и питерского "Зенита" Артемом Дзюбой на замену аргентинцу Адольфо Гайчу, которого может арендовать "Верона". Итальянский клуб заплатит за аренду около 500 тысяч евро.
Напомним, Артем Дзюба остается без клуба с начала ноября после того, как расторг контракт с турецким "Адана Демирспор". 34-летний форвард был близок к переходу в "Торпедо" и "Пари НН", но пока находится в статусе свободного агента.
Мостовой: если Дзюба перейдет в ЦСКА, то будет усилением для "армейцев"
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что российский нападающий Артем Дзюба может усилить московский ЦСКА в случае перехода в стан "армейцев".
Фото: Globall Look Press