– Я думаю, что все легионеры уйдут. Только высокие контракты удерживают их в "Зените". Считаю, что все бразильские игроки обладают качествами, достаточными для того, чтобы играть в любой точке Европы, – приводит слова Петржелы "СЭ".
Сегодня главный тренер "Зенита" Сергей Семак лично рассказал о том, что французский ПСЖ действительно проявляет интерес к Малкому, но официального предложения из Парижа в Санкт-Петербург пока еще не поступало.
Также Семак добавил, что "Зенит" готов рассмотреть предложение парижского клуба, если оно все-таки поступит. Помимо Малкома в "Зените" играют еще несколько качественных бразильских футболистов – Вендел, Сантос, Клаудиньо. Этой зимой Санкт-Петербург и Россию покинул хорватский центральный защитник Деян Ловрен. Хорват перешел в другую французскую команду – "Лион".
Петржела: я думаю, что из "Зенита" уйдут все легионеры. Только высокие контракты удерживают их в этом клубе
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал возможный переход вингера петербургского клуба Малкома в "ПСЖ".
Фото: Чемпионат.com