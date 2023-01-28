– Лучший легионер в РПЛ, наверное, Промес. Он немного опережает Малкома. Квинси забил больше, да и большая плеяда болельщиков "Спартака" ждет от команды, что она будет бороться за чемпионство. В этом году появился шанс это сделать, поэтому на этом фоне его голы перевешивают игру Малкома за "Зенит", где все привыкли к тому, что "Зенит" выигрывает, и спокойно к этим победам относятся. Большинство болеет за то, чтобы "Спартак" в этом году поборолся за первое место, создал какую-то интригу. На фоне этого преимущество у Промеса, – цитирует Кирьякова "Чемпионат".
В текущем сезоне Российской премьер-лиги московский "Спартак" действительно является ближайшим преследователем "Зенита" – действующего чемпиона России. Команда Сергея Семака привычно лидирует в чемпионате, имея на своем счету 42 очка. Красно-белые под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля отстают на шесть очков. От самого "Спартака" на одно очко отстает "Ростов".
Малком и Промес являются одними из лучших футболистов первой части сезона (17-ти сыгранных туров). На счету у голландского атакующего полузащитника 14 забитых мячей и шесть результативных передач, у бразильского вингера – 12 голов и пять ассистов. Согласно последней информации, подтвержденной главным тренером "Зенита", Малкомом интересуется французский ПСЖ. Квинси Промес отсутствует на зимних тренировочных сборах "Спартака" по личным причинам и тренируется индивидуально.
Кирьяков: в борьбе за звание лучшего легионера РПЛ Промес немного опережает Малкома
Российский тренер Сергей Кирьяков рассказал, кого он считает лучшим легионером в Российской премьер-лиге.
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