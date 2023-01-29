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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вальядолид
16:00
ВаленсияНе начат
П1 3.15X 3.15П2 2.46
Осасуна
18:15
АтлетикоНе начат
П1 3.7X 3.15П2 2.2
Сельта
20:30
АтлетикНе начат
П1 3X 3П2 2.7
Реал Мадрид
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 1.77X 3.8П2 4.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
14:30
СассуолоНе начат
П1 1.5X 4.8П2 6.2
Ювентус
17:00
МонцаНе начат
П1 1.57X 4.2П2 6
Лацио
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 2.23X 3.3П2 3.45
Наполи
22:45
РомаНе начат
П1 1.91X 3.7П2 4.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шальке
17:30
КельнНе начат
П1 3.65X 3.7П2 2.02
Байер
19:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.55X 3.65П2 2.7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
15:00
ЛилльНе начат
П1 3.05X 3.3П2 2.43
Клермон
17:00
НантНе начат
П1 2.49X 3.2П2 3.05
Страсбург
17:00
ТулузаНе начат
П1 2.46X 3.45П2 2.9
Брест
17:00
АнжеНе начат
П1 2.12X 3.45П2 3.6
Осер
17:00
МонпельеНе начат
П1 2.47X 3.35П2 3
Аяччо
19:05
ЛионНе начат
П1 4.6X 3.75П2 1.8
ПСЖ
22:45
РеймсНе начат
П1 1.25X 6.6П2 11

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
СочиНе начат
П1 2.12X 3.7П2 3.15
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Смородская: интересны Федотов, Семак и Карпин, неинтересны Семин, Слуцкий, Кержаков и Юран - с ними всё ясно

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Экс-генеральный директор "Локомотива" Ольга Смородская высказала мнение о некоторых российских тренерах.
Фото: ФК "Локомотив"
- Интересно наблюдать за тренерами, которые сейчас работают - Федотов, Семак и Карпин. Мне неинтересны Семин, Слуцкий, Кержаков и Юран в РПЛ. Всё с ними ясно, включая Слуцкого, - передает слова Смородской "Чемпионат".

56-летний Владимир Федотов возглавляет московский ЦСКА, с которым находится на пятой строчке турнирной таблицы, в прошлом сезоне специалист работал в "Сочи", с которым выиграл серебряные медали. Под руководством 46-летнего Сергея Семака петербургский "Зенит" четыре сезона подряд становился чемпионом России. 53-летний Валерий Карпин работает в "Ростове", с которым набрал 35 очков в 17 матчах и занимает третье место в текущей чемпионской гонке.


Зенит Ростов ЦСКА Семак Карпин Федотов Семин Слуцкий Кержаков Юран Смородская
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