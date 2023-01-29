- Интересно наблюдать за тренерами, которые сейчас работают - Федотов, Семак и Карпин. Мне неинтересны Семин, Слуцкий, Кержаков и Юран в РПЛ. Всё с ними ясно, включая Слуцкого, - передает слова Смородской "Чемпионат".
56-летний Владимир Федотов возглавляет московский ЦСКА, с которым находится на пятой строчке турнирной таблицы, в прошлом сезоне специалист работал в "Сочи", с которым выиграл серебряные медали. Под руководством 46-летнего Сергея Семака петербургский "Зенит" четыре сезона подряд становился чемпионом России. 53-летний Валерий Карпин работает в "Ростове", с которым набрал 35 очков в 17 матчах и занимает третье место в текущей чемпионской гонке.
Смородская: интересны Федотов, Семак и Карпин, неинтересны Семин, Слуцкий, Кержаков и Юран - с ними всё ясно
Экс-генеральный директор "Локомотива" Ольга Смородская высказала мнение о некоторых российских тренерах.
Фото: ФК "Локомотив"