Столичный "Спартак" во время третьего межсезонного сбора не будет участвовать в товарищеских матчах, сообщают СМИ.
По данным источника, решение не проводить на завершающем сборе контрольных встреч даже в закрытом режиме принял тренерский штаб красно-белых. Последний УТС "Спартака" текущей зимы пройдет с 14 по 20 февраля в турецком Белеке.
Ранее москвичи провели две товарищеских игры - с узбекским АГМК (3:1) вместо отказавшегося от игры болгарского "Левски" и болгарским "Ботевом" (1:0). На втором сборе "Спартака" в ОАЭ пройдет межсезонный турнир, где красно-белые сыграют с "Ростовом", "Сочи" и "Краснодаром", их последняя игра состоится 10 февраля.
Первый официальный матч команда Гильермо Абаскаля проведет на своем поле 22 февраля против "Локомотива" в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" не будет играть товарищеские матчи на последнем сборе
По информации источника, тренерский штаб московского "Спартака" решил не проводить контрольных встреч во время третьего тренировочного сбора в Турции.
Фото: ФК "Спартак"