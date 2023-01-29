- На данный момент, конечно, остановить "Зенит" практически нереально. Это очень богатый клуб. Но в какой-то момент все заканчивается. Когда-то и у других больших команд будут взлеты. Хочется, чтобы в чемпионате России была постоянная борьба, чтобы три-четыре клуба конкурировали за первое место. На данный момент это невозможно. Но надеюсь, что со временем все изменится, - приводит мнение Сарвели "РБ Спорт".
Все последние 4 чемпионства "Зенита" связаны с приходом на тренерский мостик 46-летнего российского специалиста Сергея Семака. С того момента "Зенит" завершает чемпионат только на первом месте с большим отрывом от ближайших конкурентов. В этом сезоне коллектив из Санкт-Петербурга также уверенно лидирует после первой части сезона российского первенства. После 17 проведенных туров команда Семака оторвалась от "Спартака", идущего на 2-й строчке, на 6 очков и также на 7 очков опережает "Ростов", который замыкает лидирующую тройку. По данным портала Transfermarkt, у "Зенита" самый дорогой состав в РПЛ. Его стоимость составляет 152,8 млн евро.
Сарвели: остановить "Зенит" практически нереально. Это очень богатый клуб
Форвард "Сочи" Владислав Сарвели высказался по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"