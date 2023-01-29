– Сергей действительно прогрессировал в первой части сезона. Возможно, ему стоило менять команду летом, а может быть, даже еще попозже. В "Крыльях" он находился в комфортной среде, – передает слова Осинькина "СЭ".
В составе "Крыльев Советов" Сергей Пиняев по итогам первой части текущего сезона Российской премьер-лиги и Кубка России отыграл 15 матчей, забил четыре мяча, отдал три результативные передачи. Значительную часть сезона на его старте Сергей пропустил по состоянию здоровья.
После возвращения в строй Пиняев несколько раз официально признавался лучшим игроком матча, а также получил награду лучшему молодому российскому футболисту по итогам 2022 года (по версии премии "Первая пятерка").
Этой зимой 18-летний полузащитник сменил клубную прописку, перейдя в московский "Локомотив" и заключив с этой командой соглашение сроком до 31 декабря 2026 года. Сегодня Пиняев дебютировал за "Локомотив" в товарищеской встрече с "Сочи" (2:0), выйдя на поле с первых минут.
Осинькин: Пиняеву стоило менять команду летом, а может, даже еще попозже. В "Крыльях" он находился в комфортной среде
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о переходе Сергея Пиняева из самарской команды в московский "Локомотив" этой зимой.
Фото: ФК "Локомотив"