- Получится ли перегнать "Зенит"? Конечно, сейчас они находятся в более предпочтительной позиции и, наверное, такую задачу будет сложно выполнить. "Зенит" — хорошая команда, но так или иначе мы идем другими целями, более зрительными и перспективными, - приводит комментарий Йокановича Sport24.
Сербский специалист Славиша Йоканович стал наставником "Динамо" летом 2022 года. Под руководством экс-тренера "Фулхэма" столичный коллектив 8 раз победил, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения в РПЛ за 17 проведенных туров. Бело-голубые с 29-ю очками ушли на зимний перерыв, расположившись на 4-й строчке в таблице. Отставание от, идущего на 1-м месте, "Зенита" составляет 13 баллов. В очной встрече нынешнего розыгрыша российского первенства москвичи у себя дома проиграли победителям 4-х последних розыгрыше РПЛ (0:2). Голами отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.
Йоканович: получится ли перегнать "Зенит"? Мы идем другими целями, более зрительными и перспективными
Наставник "Динамо" Славиша Йоканович оценил шансы команды побороться с "Зенитом" за чемпионский титул в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"