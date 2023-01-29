По сообщениям источника, 28-летний аргентинец Херман Конти, выступающий на позиции центрального защитника, и "Локомотив" подписали контракт, рассчитанный на 2,5 года. Ранее СМИ сообщали, что футболист перейдет с столичный коллектив на правах свободного агента.
Херман Конти защищает цвета "Бенфики" с 2018 года. С того момента игрока несколько раз отправлялся в аренду в различные клубы. Херман играл за мексиканский "Атлас" и бразильские клубы - "Байя" и "Америка". Всего новичок "Локомотив" провел 231 игру, в которых отметился 10 голами и 4 ассистами.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": аргентинский защитник Конти подписал контракт с "Локомотивом" на 2,5 года
Аргентинский защитник Херман Конти стал игроком "Локомотива".
Фото: Getty Images