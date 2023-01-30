- Вильмар не планирует покидать "Зенит" в это трансферное окно. Ему всё нравится в "Зените", - передает слова Поссо Sport24.
29-летний опорный полузащитник сборной Колумбии Вильмар Барриос перешел в петербургский "Зенит" в феврале 2019 года из аргентинского клуба "Бока Хуниорс", сумма трансферной компенсации составила 15 миллионов евро. В текущем сезоне на счету игрока 20 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, 1 забитый гол и 2 результативных паса.
Текущий контракт Барриоса с петербуржцами действует до июня 2026 года, его оценочная трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.
Агент Барриоса: Вильмар не планирует покидать "Зенит" в это трансферное окно
Агент опорного полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о ближайших карьерных планах игрока.
Фото: ФК "Зенит"