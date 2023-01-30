"Причины загубленного таланта Александра Кокорина кроются в самом футболисте и только в нем. Это грустная история талантливого парня, который в расцвете сил прошел огонь и воду, а вот на медных трубах споткнулся. И дело даже не в том, что он по глупости оказался под замком - в жизни всякое может случиться. Просто сильных людей такие моменты не ломают, а делают еще тверже и сильнее. Пример - Эдуард Стрельцов, который после 7 лет за решеткой за недоказанную вину не просто вернулся в большой футбол, а становился в нем лучшим. Но для этого нужны характер и воля", - цитирует слова Романцева "СЭ".
Нападающий Александр Кокорин выступал за "Зенит" с 2016 по 2020 годы. С командой из Санкт-Петербурга 31-летний воспитанник "Динамо" стал чемпионом России сезона 2018/2019, выиграл Кубок России-2016 и Суперкубок России. Форвард перешел в "Сочи" зимой 2020 года, а всего через полгода подписал контракт с московским "Спартаком". Период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года Кокорин провел в тюремном заключении за хулиганские действия.
В текущем сезоне россиянин выступает за кипрский "Арис" на правах аренды. Однако права на футболиста до сих пор принадлежат итальянской "Фиорентине", контракт с которой рассчитан до 2024 года. Он сыграл 15 матчей в чемпионате Кипра, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи.
Романцев: причины загубленного таланта Кокорина кроются в нем самом
Бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев поделился мнением, почему, на его взгляд, нападающий Александр Кокорин не раскрыл свой потенциал.
Фото: Global Look Press