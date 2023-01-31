- Мне кажется, практически любой футболист, если включит мозги, может получить от Дзюбы пользу на поле. Лично я так и делал — забил много мячей в сборной с его помощью, - приводит мнение Черышева Sport24.
Российские футболисты Денис Черышев и Артем Дзюба вместе удачно выступили на ЧМ-2018 в России. Вместе с национальной командой футболисты дошли до четвертьфинала мундиаля. Артем на турнире забил 3 гола и отметился 1 ассистом, а Денис также набрал 3+1 по системе гол плюс пас. В матче против Хорватии (2:2, 3-4 пен.) футболист "Венеции" забил с паса Дзюбы.
Также игроки успешно сыграли в отборочном турнире к Евро-2020. В матче против Казахстана (4:0) уже Дзюбы забил с передачи Дениса Черышева. Экс-зенитовец забил на групповом этапе отбора 9 голов и сделал 5 ассистентских действий в 10 матчах.
Черышев: любой футболист, если включит мозги, может получить от Дзюбы пользу на поле
Российский полузащитник Денис Черышев высказался по поводу Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"