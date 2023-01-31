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Федотов: Гайчу нужно вернуться в ЦСКА из "Вероны" уже немножко другим футболистом

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему было принято решение отправить 23-летнего аргентинского нападающего Адольфо Гайча в аренду в итальянскую "Верону".
Фото: ПФК ЦСКА
- Почему приняли решение отпустить Гайча? Потому что нужна игровая практика, надеемся, что там он ее будет получать, чтобы вернуться уже немножко другим футболистом. Чего ему не хватало? Не к месту сейчас об этом разговаривать, это такие внутренние дела. Он подрос, добавил, но чтобы стать игроком таким железным, нужна игровая практика, - передает слова Федотова Sport24.

Ранее официальные интернет-ресурсы ЦСКА подтвердили информацию о переходе 23-летнего аргентинского форварда Адольфо Гайча на правах аренды в итальянскую "Верону". В текущем сезоне в активе Гайча 11 матчей за красно-синих во всех турнирах, в том числе 8 в Российской премьер-лиге, 2 забитых гола и 2 результативных паса. Ранее футболист уже выступал в аренде в итальянской Серии А за "Беневенто", а также в испанской Сегунде за "Уэску".


ЦСКА Верона Гайч Федотов Российские трансферы
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