- Когда уходил из "Иртыша", были варианты с РПЛ, но я выбрал "Оренбург", хотя они были в Первой лиге. Меня туда тянуло. Сердце подсказывало, так можно сказать. Не прогадал, сделал правильный выбор, хотя казалось, что любой другой игрок выбрал бы РПЛ. Правильно? И сейчас такой же вариант был, что "Зенит" предлагал, но так же меня тянуло в "Крылья", - передает слова Писарского Matchtv.ru.
В декабре 2022 года стало известно, что один из двух лидеров гонки бомбардиров текущего сезона Российской премьер-лиги нападающий Владимир Сычевой (14 голов) перешел из "Оренбурга" в самарские "Крылья Советов". В составе волжан футболист будет выступать под фамилией Писарский, которую планирует взять официально в честь своего отчима. Полная статистика 26-летнего Писарского (Сычевого) в текущем сезоне составляет 17 забитых голов и 2 результативных паса в 19 матчах за "Оренбург" во всех турнирах.
Писарский: "Зенит" предлагал переход, но меня тянуло в "Крылья", сердце подсказывало
Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский (Сычевой) рассказал об имевшемся у него варианте трансфера в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Оренбург"