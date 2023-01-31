- Раз "Крылья" купили Гарре, то думаю, что селекционная группа хорошо его изучила. Я сам его не видел, поэтому мне трудно дать какую-то оценку этому игроку. Да, у него хороший послужной список в карьере в свои 22 года. Не знаю, едет ли Бенхамин в Самару просто заработать денег или это агентская игра. Он вызывался играть за молодежную национальную команду Аргентины, но вы сами знаете, что многих футболистов из Латинской Америки заигрывают за сборную, чтобы в дальнейшем трудоустраивать, - передает слова Каряки Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что состав самарских "Крыльев Советов" пополнил 22-летний аргентинский левый вингер Бенхамин Гарре, перешедший из аргентинского "Расинга". С июля 2016 года по январь 2020 года футболист играл за молодежные команды в системе "Манчестер Сити", после чего выступал за аргентинские "Уракан" и "Расинг". По словам главного тренера самарцев Игоря Осинькина, Гарре должен заменить в составе волжан ушедшего в московский "Локомотив" 18-летнего левого вингера Сергея Пиняева. По итога осенней части чемпионата России "Крылья Советов" занимают в турнирной таблице 11 место, набрав 20 очков в 17 сыгранных матчах.
Каряка: не знаю, едет ли Гарре в "Крылья" просто заработать денег, или это агентская игра
Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Андрей Каряка прокомментировал переход в самарский клуб 22-летнего аргентинского вингера Бенхамина Гарре.
Фото: ПФК "Крылья Советов"