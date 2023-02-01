– Ко мне действительно обращались по поводу Сперцяна, я сказал, что он – хороший игрок. Подойдет ли ему итальянский чемпионат? Думаю, да. У него есть все качества, чтобы заиграть в Италии, – приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
По сообщениям из различных источников, этой зимой армянским атакующим полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном интересовались сразу несколько европейских клубов: "Вильярреал", "Фейеноорд", ПСВ и др. За главную команду "Краснодара" Сперцян выступает с июля 2021 года. До этого Эдуард был во второй и третьей команде, академии клуба.
В текущем сезоне Эдуард Сперцян отыграл за "Краснодар" 21 матч в Российской премьер-лиге и Кубке России, на его групповой стадии. Эдуард забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач. За сборную Армении у Сперцяна насчитывается 13 матчей и три гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в девять миллионов евро.
Камоцци: ко мне обращались по поводу Сперцяна, я сказал, что он – хороший игрок. Эдуард может заиграть в Италии
Экс-советник бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Пари НН"