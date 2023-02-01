По информации источника, на Вендела также претендуют другие именитые европейские клубы, но сам бразилец если и надумает покинуть Россию, то хотел бы вернуться на родину и выступать за "Фламенго".
Напомним, что этой зимой из Санкт-Петербурга в "Лион" уже отправился один футболист – хорватский центральный защитник Деян Ловрен.
За "Зенит" Вендел играет с октября 2020 года. В тот период он перебрался в Россию из Португалии, где выступал за лиссабонский "Спортинг". "Зенит" приобрел его за 20,3 миллиона евро.
Контракт Вендела с "Зенитом" действует до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне он провел за российский клуб 22 матча, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.
Источник: бразильский журналист Габриэль Рейс
Журналист Габриэль Рейс: "Лион" заинтересован в подписании полузащитника "Зенита" Вендела
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Вендел попал в сферу интересов французского "Лиона".
Фото: ФК "Зенит"