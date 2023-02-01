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Бердыев – о целях в "Сочи": постепенно будем омолаживать состав не в ущерб игре

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Главный тренер "Сочи" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего Winline Зимнего Кубка РПЛ и рассказал о своих целях в новой команде.
Фото: ФК "Сочи"
– Этот турнир нужен, чтобы определить состояние игроков на данный момент, а также спланировать третий сбор. Все будут участвовать в турнире, это обязательно. Мои цели в "Сочи"? Ближайшая игра – самая важная. В перспективе будем привлекать молодых ребят. Постепенно будем омолаживать состав не в ущерб игре, – цитирует Бердыева Sport24.

С 2 по 11 февраля "Сочи" сыграет в Winline Зимнем Кубке РПЛ, где его соперниками станут "Спартак", "Ростов" и "Краснодар". Турнир пройдет в ОАЭ.

За 13 туров до окончания чемпионата России "Сочи" располагается на восьмой строчке в таблице, заработав 25 очков.


Сочи Бердыев
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