- Какое место меня устроит по итогам сезона? В тройке, - приводит слова Глебова Sport24.
РПЛ находится на зимнем перерыве. Команды готовятся ко второй части на тренировочных сборах в различных странах. С 2-11 февраля в ОАЭ пройдет товарищеский турнир "Зимний Кубок РПЛ", в котором примут участие, помимо "Ростова", "Спартак", "Краснодар" и "Сочи". Южане по итогам первой половины сезона РПЛ располагаются на 3-й месте в таблице российского первенства. Южане набрали 35 очков после 17 проведенных туров и отстают, от идущего на 2-й строчке, "Спартака" на 1 баллов.
Капитан ростовской команды Данил Глебов вв этом сезоне сыграл в 23 встречах за свой клуб, в которых отметился 4 забитыми мячами и 4 ассистентскими действиями.
Глебов: какое место меня устроит по итогам сезона? В тройке
Российский полузащитник "Ростова" Данил Глебов высказался по поводу ожиданий от второй половины сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"