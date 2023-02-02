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Лещук: для Кокорина деньги превыше всего

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Российский вратарь "Динамо" Игорь Лещук назвал игрока, который, по его мнению, ставил деньги выше футбола.
Фото: ФК "Арис"
- Кто из футболистов ставил деньги превыше всего? Можно Сашу Кокорина назвать, но это мое мнение со стороны. Может, нам только кажется, что у него все мысли о том, сколько он получает, - приводит мнение Лещука "Матч ТВ".

Российский центрфорвард Александр Кокорин начал свою карьеру на взрослом уровне в 2008 году. С того момента россиянине выступал за "Динамо", "Анжи" ( не сыграл ни одного матча), "Зенит", "Сочи", "Спартак" и итальянскую "Фиорентину". Сейчас воспитанник бело-голубых защищает цвета "Ариса", представляющего чемпионат Кипра. Коллектив из Лимассола взял нападающего в годичную аренду. Александр сыграл в 17 встречах -16 в местном чемпионате и 1 в Кубке Кипра. В активе Кокорина 7 голов и 3 ассистентских действия. Ранее Кокорин заявил, что является самым богатым российским футболистом. Всего Александр сыграл 374 матча, в которых забил 108 голов и 47 результативных передач. В марте Кокорину исполнится 32 года.


Кокорин Лещук Арис Динамо
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Лещук: для Кокорина деньги превыше всего