По сообщениям СМИ, "Бешикташ", представляющий чемпионат Турции, и "Локомотив" снова начали диалог по поводу перехода 26-летнего российского опорного хавбека в стамбульский коллектив. Руководство турецкого клуба намерено увеличить предложение о покупке игрока до 5 млн евро, а также поднять финансовые условия в личном контракте россиянина. Источник отмечает, что вероятность успешности переговоров между "Бешикташем" и московским клубом существует.
Дмитрий Баринов в этом сезоне принял участие в 20 матчах за "Локомотив" во всех соревнованиях. В активе воспитанника "железнодорожников" 1 гол и 1 результативный пас. Контракт россиянина со столичным коллективом завершается в конце июня 2024 года. Трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Бешикташ" возобновил переговоры с "Локомотивом" по Баринову. Турецкий клуб увеличил предложение
"Бешикташ" снова заинтересован в трансфере российского футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: РИА Новости