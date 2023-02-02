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"РБ Спорт": "Бешикташ" возобновил переговоры с "Локомотивом" по Баринову. Турецкий клуб увеличил предложение

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"Бешикташ" снова заинтересован в трансфере российского футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: РИА Новости
По сообщениям СМИ, "Бешикташ", представляющий чемпионат Турции, и "Локомотив" снова начали диалог по поводу перехода 26-летнего российского опорного хавбека в стамбульский коллектив. Руководство турецкого клуба намерено увеличить предложение о покупке игрока до 5 млн евро, а также поднять финансовые условия в личном контракте россиянина. Источник отмечает, что вероятность успешности переговоров между "Бешикташем" и московским клубом существует.

Дмитрий Баринов в этом сезоне принял участие в 20 матчах за "Локомотив" во всех соревнованиях. В активе воспитанника "железнодорожников" 1 гол и 1 результативный пас. Контракт россиянина со столичным коллективом завершается в конце июня 2024 года. Трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля.

Источник: "РБ Спорт"


Бешикташ Баринов Локомотив
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