– Возраст берет свое, конечно. Но, думаю, для "Уфы" это просто топ-трансфер. Роман здорово играл в прошлом, не думаю, что он растерял свои навыки. Ум, техника – все остается. Посмотрим, что из этого выйдет. Он точно должен помочь "Уфе". Интересная история, – цитирует Тарханова "РБ Спорт".
Напомним, что вчера стало известно о возможном переходе 41-летнего российского нападающего Романа Павлюченко в футбольный клуб "Уфа". Причиной тому является рекорд, который хочет побить экс-форвард сборной России. Уфимская команда хочет заявить Романа на Кубок России, где им в конце февраля предстоит домашняя встреча с грозненским "Ахматом", представляющим РПЛ.
Сама "Уфа", в свою очередь", играет в Первой лиге и идет в нижней части турнирной таблицы. Факт переговоров подтвердил и сам Роман Павлюченко, и генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов. Сегодня Павлюченко уже присутствовал на тренировке уфимской команды.
Тарханов: для "Уфы" Павлюченко – это топ-трансфер! Он точно поможет команде в Кубке России
Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал новость о возможном возвращении Романа Павлюченко в большой футбол.
Фото: "Матч ТВ"