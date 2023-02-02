Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат
П1 1.38X 5.6П2 8.6

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
19:30
СпартакНе начат
П1 3.7X 3.7П2 2
Реклама лига ставок Сделать ставку

Салихова: Эмери, Тедеско и Ваноли подтверждают, что к Федуну у них нет претензий. Только слова благодарности

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Супруга экс-президента Леонида Федуна Зарема Салихова в очередной раз раскритиковала Валерия Карпина за слова в адрес своего мужа.
Фото: Чемпионат.com
– Эмери, Тедеско и Ваноли подтверждают, что к Федуну у них нет претензий. Наоборот, только слова благодарности. В основном российским функционерам всегда чего-то не хватает и всегда кто-то виноват. Иностранцы просто берут материал и работают, – приводит слова Салиховой Sport24.

Сейчас московский "Спартак" возглавляет тоже иностранный специалист – испанец Гильермо Абаскаль, переехавший в Москву летом 2022 года. До этого Абаскаль работал в швейцарском "Базеле" и имел не так много опыта в тренерском деле. До Абаскаля "Спартак" возглавлял итальянец Паоло Ваноли. Леонид Арнольдович Федун уже не является владельцем и президентом "Спартака". Минувшим летом он покинул все свои посты в клубе, уступив все права компании "Лукойл".

Российский специалист Валерий Карпин в своем интервью, которое было опубликовано сегодня, нелицеприятно высказывался об опыте работы с Леонидом Федуном, прежде всего вспоминая, как резко и постоянно он поменял свои решения, касаемые команды.


Салихова Федун Эмери Тедеско Ваноли
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Le Parisien: Варан решил завершить карьеру в сборной Франции в 29 лет
Шишкин: немного не понял, почему "Уфа", но Павлюченко любой команде может помочь
Салихова: единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей 2
L’Equipe: "ПСЖ" хотел подписать Малкома бесплатно через правило о приостановке контракта 5
Ловчев: чем дольше Дзюба ищет клуб, тем меньше будут предлагать 1
Талалаев: Смольников ушел из "Торпедо", понимая сложность задач, вероятность вылета. Его красивой карьере это ни к чему 2
Салихова: Эмери, Тедеско и Ваноли подтверждают, что к Федуну у них нет претензий. Только слова благодарности
"Зенит" оспорил решение РФС по дисквалификации Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао в Кубке России 10
Тарханов: для "Уфы" Павлюченко – это топ-трансфер! Он точно поможет команде в Кубке России 1
Салихова: Карпин был как прокладка между Эмери и Леонидом Арнольдовичем. Его неблагодарность поражает 4
Чиновник Никимбаев: говорят, есть лазейка, чтобы РФС быстрее вышел из УЕФА и попал в азиатский отбор ЧМ-2026 2
Карпин: Эмери, в отличие от Лаудрупа, полностью отдавался работе. У датчанина отсутствие отдачи выражалось во всем
41-летний Павлюченко присутствует на тренировке "Уфы". Есть вероятность, что он подпишет контракт с этим клубом 2
Карпин – о периоде работы в "Спартаке": у Федуна за какие-то два часа все могло измениться. Это происходило постоянно 2
Червиченко: "Спартак" стал тихим, спокойным, без феерических взрывов. Смена руководства в клубе очень ощутима эксклюзив