– Эмери, Тедеско и Ваноли подтверждают, что к Федуну у них нет претензий. Наоборот, только слова благодарности. В основном российским функционерам всегда чего-то не хватает и всегда кто-то виноват. Иностранцы просто берут материал и работают, – приводит слова Салиховой Sport24.
Сейчас московский "Спартак" возглавляет тоже иностранный специалист – испанец Гильермо Абаскаль, переехавший в Москву летом 2022 года. До этого Абаскаль работал в швейцарском "Базеле" и имел не так много опыта в тренерском деле. До Абаскаля "Спартак" возглавлял итальянец Паоло Ваноли. Леонид Арнольдович Федун уже не является владельцем и президентом "Спартака". Минувшим летом он покинул все свои посты в клубе, уступив все права компании "Лукойл".
Российский специалист Валерий Карпин в своем интервью, которое было опубликовано сегодня, нелицеприятно высказывался об опыте работы с Леонидом Федуном, прежде всего вспоминая, как резко и постоянно он поменял свои решения, касаемые команды.
Салихова: Эмери, Тедеско и Ваноли подтверждают, что к Федуну у них нет претензий. Только слова благодарности
Супруга экс-президента Леонида Федуна Зарема Салихова в очередной раз раскритиковала Валерия Карпина за слова в адрес своего мужа.
Фото: Чемпионат.com