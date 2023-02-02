– Находился в отпуске, когда президент клуба сообщил: к нему пришел игрок и озвучил решение. Был пункт в контракте, позволяющий уйти в одностороннем порядке. Профессионал принял решение, понимая сложность задач и вероятность вылета, его красивой карьере это ни к чему, – передает слова Талалаева "Матч ТВ".
Российский фланговый защитник Игорь Смольников начинал играть за московское "Торпедо" с июля 2022 года. Тогда он перебрался в Москву из тульского "Арсенала" на правах свободного агента. В футболке "Торпедо" он поиграл несколько месяцев и официально покинул клуб в январе 2023 года. До "Торпедо" и "Арсенала" Игорь Смольников выступал за "Краснодар", "Зенит", "Ростов", "Локомотив" и другие команды.
В текущем сезоне за "Торпедо" Смольников провел 21 матч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. К этому моменту у 34-летнего российского защитника насчитывается 30 матчей за сборную Россию по футболу.
Талалаев: Смольников ушел из "Торпедо", понимая сложность задач, вероятность вылета. Его красивой карьере это ни к чему
Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев прокомментировал уход из команды защитника Игоря Смольникова.
Фото: РПЛ