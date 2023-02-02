– Я немного не понял, почему "Уфа". Наверное, у него свои договоренности. С другой стороны, какая разница? Думаю, Роман любой команде может помочь, – приводит слова Шишкина "Чемпионат".
Напомним, что вчера впервые появилась информация о краткосрочном возобновлении профессиональной карьеры со стороны 41-летнего российского нападающего Романа Павлюченко в составе футбольного клуба "Уфа". Позже это подтвердили и генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов, и сам Роман.
Уже сегодня Павлюченко присутствовал на тренировке уфимской команды, а в конце текущего месяца может сыграть в Кубке России против грозненского "Ахмата". Этот матч запланирован на 26 февраля 2023 года. "Уфа" примет представителя РПЛ на своем поле.
Шишкин: немного не понял, почему "Уфа", но Павлюченко любой команде может помочь
Экс-защитник московского "Спартака" Роман Шишкин высказался о возможном переходе Романа Павлюченко в "Уфу".
Фото: "СЭ"