- Кристиан действительно перешел в "Химки". Контракт рассчитан на два года, - сказал Хелио Мартинс, являющийся агентом Тассано.
Последним клубом 23-летнего уругвайца Кристиана Тассано, выступающего на позиции центрального защитника, была "Санта-Клара", представляющая чемпионат Португалии. В этом сезоне экс-игрок "Севильи" принял участие в 15 встречах за португальский коллектив - 13 в местном первенстве и 2 в Кубке Альянца. На счету Тассано 1 гол и 4 желтые карточки. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость уругвайца в 300 тысяч евро.
Источник: Sport24
Sport24: бывший защитник "Севильи" Тассано перешел в "Химки"
Уругвайский футболист Кристиан Тассано продолжить карьеру в "Химках".
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