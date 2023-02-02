- Чья атака более мощная: "Спартака" или "Зенита"? А сколько забил "Спартак"? Если меньше, то значит что линия атаки "Зенита" чуть лучше. Пока да, - приводит слова Соболева Sport24.
"Зенит" и "Спартак" лидируют по итогам первой половины сезона в РПЛ. Петербуржский коллектив опережает москвичей на 6 очков. Команда Сергея Семака забила 47 мячей за 17 матчей. Петербуржцы установили новый рекорд РПЛ, забив 44 гола за 15 туров. У "Спартака" после первой половины на 7 голов меньше. Российский форвард Александр Соболев поучаствовал в 13 голах столичного коллектива, забив 7 мячей и отдав 6 результативных передач в 16 встречах российского первенства.
Соболев: чья атака более мощная: "Спартака" или "Зенита"? Мы забили меньше, значит пока лучше у петербуржцев
Фото: ФК "Спартак"