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Соболев: чья атака более мощная: "Спартака" или "Зенита"? Мы забили меньше, значит пока лучше у петербуржцев

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Российский форвард "Спартака" Александр Соболев сравнил атаку москвичей и "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
- Чья атака более мощная: "Спартака" или "Зенита"? А сколько забил "Спартак"? Если меньше, то значит что линия атаки "Зенита" чуть лучше. Пока да, - приводит слова Соболева Sport24.

"Зенит" и "Спартак" лидируют по итогам первой половины сезона в РПЛ. Петербуржский коллектив опережает москвичей на 6 очков. Команда Сергея Семака забила 47 мячей за 17 матчей. Петербуржцы установили новый рекорд РПЛ, забив 44 гола за 15 туров. У "Спартака" после первой половины на 7 голов меньше. Российский форвард Александр Соболев поучаствовал в 13 голах столичного коллектива, забив 7 мячей и отдав 6 результативных передач в 16 встречах российского первенства.


Соболев Спартак Зенит
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