– Присоединится ли Промес на третьем сборе? Не могу ответить на вопрос, но да, мы на связи. Общались, но по третьему сбору ничего сказать не могу. Понятно, что Промес – один из лидеров команды. Конечно, сказывается отсутствие. Он часть коллектива, часть команды. Будет ли ему сложно без сборов? Думаю, он профессионал, готовится, тренируется. Проблем не должно быть, – цитирует Соболева "РБ Спорт".
Нидерландский фланговый полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес не присутствует на зимних сборах команды и готовится к возобновлению сезона в Российской премьер-лиге и Кубке России индивидуально. В Кубке красно-белых ждет встреча с "Локомотивом", в РПЛ первым делом сыграют дома с "Уралом".
По итогам первой части текущего сезона РПЛ Промес провел 22 матча в чемпионате и Кубке России, на его групповой стадии. Квинси забил 17 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт 31-летнего вингера со "Спартаком" на данный момент рассчитан до 30 июня 2024 года.
Соболев: отсутствие Промеса сказывается, но, думаю, проблем не будет
Центральный нападающий московского "Спартака" Александр Соболев высказался о ситуации с Квинси Промесом, который не поехал на сборы с командой.
Фото: ТАСС