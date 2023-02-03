По данным источника, письмо с соответствующим предложением руководство ульяновского коллектива получило от питерцев. Отмечается, что такой вариант развития событий возможен при условии, что стадион "Волги" не примет комиссия Российского футбольного союза.
Сине-бело-голубые готовы взять на себя расходы на организацию кубкового поединка. Клуб из Ульяновска склоняется к рекомендации городских властей заявить в качестве резервного стадион в Самаре.
"Волга" встретится с "Зенитом" в рамках плей-офф Пути регионов Кубка России – игра запланирована на 26 февраля.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Зенит" предложил "Волге" заявить "Газпром Арену" в качестве резервного стадиона на Кубок
Ульяновская "Волга" может заявить стадион "Газпром Арена" в качестве резервного на матч Кубка России против "Зенита".
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