Ранее в СМИ сообщалось, что сумма отступных за переход футболиста в питерский коллектив составила 24 млн евро. В СМИ появилась информация, что на момент аренды Алберто в "Коринтианс" сине-бело-голубые выплатили 4 млн от общей суммы сделки.
По данным источника, к этому моменту коллектив из Санкт-Петербурга перевел все деньги, которые полагались "Интернасьоналу" в качестве компенсации, а сумма выплат составила меньше 24 млн евро.
Алберто перешел в "Коринтианс" на правах аренды минувшим летом, а "Зенит" арендовал у бразильского коллектива голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана. Зимой сине-бело-голубые объявили о полноценном трансфере футболиста в обмен на защитника Роберта Ренана и хавбека Ду Кейроса.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Зенит" не имеет задолженностей перед "Интернасьоналом" за трансфер Алберто
"Зенит" не имеет задолженностей перед "Интернасьоналом" за трансфер форварда Юри Алберто.
Фото: Global Look Press