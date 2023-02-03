"Хочу ли я поиграть в Европе? Не горю прям желанием выбраться из России. Если бы хотел уехать, то, наверное, нашел бы себе клуб в другой стране", - цитирует Мелкадзе Metaratings.
Напомним, Мелкадзе выступает за "Сочи" с января прошлого года, когда он перешел в клуб на правах свободного агента из "Спартака". В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард провел 14 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мелкадзе в 1 млн евро. Его контракт с "Сочи" рассчитан до лета 2024 года.
Мелкадзе: не горю желанием выбраться из России. Если бы хотел, нашел бы себе клуб в другой стране
Нападающий "Сочи" Георгий Мелкадзе рассказал, что не хочет покидать Россию.
Фото: ФК "Сочи"