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Мелкадзе: не горю желанием выбраться из России. Если бы хотел, нашел бы себе клуб в другой стране

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Нападающий "Сочи" Георгий Мелкадзе рассказал, что не хочет покидать Россию.
Фото: ФК "Сочи"
"Хочу ли я поиграть в Европе? Не горю прям желанием выбраться из России. Если бы хотел уехать, то, наверное, нашел бы себе клуб в другой стране", - цитирует Мелкадзе Metaratings.

Напомним, Мелкадзе выступает за "Сочи" с января прошлого года, когда он перешел в клуб на правах свободного агента из "Спартака". В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард провел 14 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мелкадзе в 1 млн евро. Его контракт с "Сочи" рассчитан до лета 2024 года.


Мелкадзе Сочи
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