По данным источника. "Зенит" достиг договоренности с 27-летним россиянином Вячеславом Караваевым, выступающим на позиции правого защитника, о пролонгации соглашения. Срок нового контракта может составить 3 года.
Вячеслав Караваев защищает цвета "Зенита" с лета 2019 года. В текущем сезоне россиянин принял участие в 16 встречах за петербуржский коллектив. В активе воспитанника ЦСКА 2 ассиста. Нынешнее соглашение футболиста с петербуржцами рассчитано до конца этого сезона. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Караваева в 6 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Зенит" продлит контракт с Караваевым
Российский футболист Вячеслав Караваев останется в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"