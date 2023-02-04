"Антальяспор", представляющий турецкий чемпионат, взял 19-летнего россиянина Марко Мампасси, выступающего на позиции центрального защитника, в аренду на бесплатной основе. При этом отмечается, что если турецкий коллектив примет решение выкупить футболиста у "Локомотива", но должен будет заплатить 3 млн евро. Об этом в своем телеграм-канале пишет журналист Иван Карпов.
Марко Мампасси в текущем сезоне поучаствовал в 9 встречах за столичный коллектив. Контракт защитника с "железнодорожниками" рассчитан до конца декабря 2026 года. Трансферная стоимость Мампасси, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt составляет 1, 2 млн евро.
Журналист Карпов: Мампасси перешел в "Антальяспор" на правах аренды с правом выкупа за 3 млн евро
Стали известные подробности перехода защитника "Локомотива" Марко Мампасси в турецкий "Антальяспор".
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