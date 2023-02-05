- Пока не видел ни одного официального предложения по Азмуну из России, - приводит комментарий Дурна "РБ Спорт".
Ранее различные источники сообщили о том, что центрфорвард из Ирана, которому в январе исполнилось 28 лет, Сердар Азмун может снова оказаться в составе клуба РПЛ. Сообщалось, что о переговорах игрока с "Локомотивом", а также об возможном переходе иранца в "Зенит" и "Сочи". Сердар Азмун в этом сезоне принял участие в 13 матчах за леверкузенский "Байер" – 10 в Бундеслиге, 1 в Кубке Германии и 2 ЛЧ. На счету экс-игрока "Зенита" 2 ассиста. "Байер" после 19 проведенных туров немецкой Бундеслиги набрал 24 очка и располагается на 9 месте. Отставание от зоны еврокубков составляет 10 баллов.
РПЛ находится на зимней паузе. "Зенит", "Спартак" и "Ростов" - в лидирующей тройке.Петербуржский коллектив набрал 42 очка после 17 проведенных туров и опережает находящихся на 2 строчке, москвичей на 6 очков и на 7 баллов , замыкающий тройку, донской клуб.
Агент Азмуна: не видел ни одного официального предложения по Сердару из России
Агент форварда из Ирана Сердара Азмуна Арманд Дурн высказался по поводу возможного перехода игрока в чемпионат России.
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