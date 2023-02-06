"Бешикташ" купил одного опорного полузащитника — Амира Хаджиахметовича из "Коньяспора", но при этом главный тренер хотел видеть в команде и Баринова. Однако по состоянию на данный момент на 99,9% трансфер Баринова в "Бешикташ" не состоится", - цитирует Еремича "РБ Спорт".
Напомним, ранее "Бешикташ" сделал официальный запрос в "Локомотив" по переходу Дмитрия Баринова. Сообщалось, что сначала турецкая команда предложила за россиянина около 4 млн евро, но руководство красно-зеленых не было удовлетворено этим предложением. После этого представители "Бешикташа" заявляли, что переговоры завершились неудачей.
Агент Еремич: главный тренер "Бешикташа" Гюнеш хотел видеть Баринова, но трансфер на 99,9% не состоится
Агент Срджан Еремич заявил, что переход Дмитрия Баринова из "Локомотива" в "Бешикташ", скорее всего, не случится.
Фото: ФК "Локомотив"