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Агент Еремич: главный тренер "Бешикташа" Гюнеш хотел видеть Баринова, но трансфер на 99,9% не состоится

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Агент Срджан Еремич заявил, что переход Дмитрия Баринова из "Локомотива" в "Бешикташ", скорее всего, не случится.
Фото: ФК "Локомотив"
"Бешикташ" купил одного опорного полузащитника — Амира Хаджиахметовича из "Коньяспора", но при этом главный тренер хотел видеть в команде и Баринова. Однако по состоянию на данный момент на 99,9% трансфер Баринова в "Бешикташ" не состоится", - цитирует Еремича "РБ Спорт".

Напомним, ранее "Бешикташ" сделал официальный запрос в "Локомотив" по переходу Дмитрия Баринова. Сообщалось, что сначала турецкая команда предложила за россиянина около 4 млн евро, но руководство красно-зеленых не было удовлетворено этим предложением. После этого представители "Бешикташа" заявляли, что переговоры завершились неудачей.


Бешикташ Локомотив Баринов
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