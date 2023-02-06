"Все видели, что 4 гола это, конечно, очень много. Но сейчас мы находимся в подготовительной части сезона. Будем дальше тренироваться, чтобы хорошо начать уже в РПЛ", - сказал Кордоба в видео, которое опубликовала пресс-служба РПЛ.
"Краснодар" с разгромным счетом уступил "Спартаку" в Зимнем кубке РПЛ (0:4). По голу на свой счет записали Павел Мелешин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Кейта Бальде, реализовавший одиннадцатиметровый.
После 2-х туров "Спартак" лидирует в таблице межсезонного турнира, набрав 5 очков. "Краснодар" и "Сочи" делят 2-3 места, у них в активе по 3 очка. "Ростов" с 1-м набранным очком занимает последнее место.
Кордоба - о поражении "Краснодара": 4 пропущенных мяча это слишком много
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал разгромное поражение своей команды от "Спартака".
Фото: РПЛ