- Чемпионат Ганы — это очень перспективное направления для изучения, поскольку в его лигах в каждом дивизионе есть что-то интересное. У Ганы есть способность постоянно производить футбольные таланты с очень ограниченным бюджетом, это вызывает восхищение. При правильных инвестициях здесь может получиться многое. Такой клуб, как "Спартак", может многое получить, если будет иметь в Гане клуб, с которым будет прямое сотрудничество, а может фарм-клуб или молодежное отделение, - приводит мнение Эзруа Metaratings.
В "Спартаке" выступало 2 ганских футболиста – вингер Квинси Овусу-Абейе и форвард Маджид Уорис. Квинси играл за столичный коллектив с 2006 по 2010 годы. В российском чемпионате ганец провел 29 встреч, в которых смог отметиться 3 голами и 1 ассистом. Футболисты трижды уходил в аренду, сначала в "Сельту", а затем в "Бирмингем", "Кардифф" и "Портсмут". В 2010 Овусу-Абейе окончательно покинул красно-белых и перебрался в катарский "Аль-Садд". Второй представитель Ганы Маджид Уорис играл за "Спартак" с 2013 по 2014 годы. В составе москвичей центрфорвард поучаствовал в 15 матчах РПЛ и набрал 1+1 по системе гол плюс пас.
Самым известным ганским футболистом, выступающим в топ-5 европейских лиг является 29-летний опорный хавбек Томас Парти, который является одним из ключевых игроков лондонского "Арсенала". Еще одним известный футболистом является 22-летний атакующий полузащитник Мохаммед Кудус, защищающий цвета "Аякса". Также в испанской Ла Лиге за "Атлетик" играет 28-летний форвард Иньяки Уильямс.
Агент Эзруа: такой клуб, как "Спартак", может многое получить, если будет иметь в Гане фарм-клуб
Агент из Ганы Кейкей Эзруа высказался по поводу перспективы комплектования составов клубов РПЛ игроками из местного чемпионата.
Фото: "Советский спорт"