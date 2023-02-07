- Дуарте и Тавареш? Ребята постепенно втягиваются в коллектив, мы всеми способами пытаемся им помочь. Надеюсь, в скором времени они уверенно смогут сказать, что это их вторая семья, - приводит комментарий Литвинова "Чемпионат".
22-летний парагваец Алексис Дуарте, играющий на позиции центрального защитника, и 21-летний португальский правый защитник в январе этого года присоединились к "Спартаку". Сейчас новички знакомятся с командой и участвуют в учебно-тренировочных сборах столичного коллектива. Оба игрока уже дебютировали за москвичей в контрольных поединках в ОАЭ.
"Спартак" перед стартом второй части сезона РПЛ имеет отставание от, идущего на 1 строчке, "Зенита" в виде 6 очков. Первый матч команда Гильермо Абаскаля проведет в рамках Кубка России. В соперниках - "Локомотив".
Литвинов: надеюсь, скоро Дуарте и Тавареш смогут сказать, что "Спартак" — их вторая семья
Российский футболист "Спартака" Руслан Литвинов высказался по поводу новичков команды Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.
Фото: ФК "Спартак"