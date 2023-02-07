- Конечно, мы хотим выиграть Зимний Кубок РПЛ. Персонально — хочу забить как можно больше мячей, - приводит комментарий Николсона "РБ Спорт".
Ямайский центрфорвард "Спартака" Шамар Николсон в этом сезоне поучаствовал в 13 матчах в РПЛ. В активе игрока 3 гола. Также на счету Шамара 4 встречи в Кубке России и 1 забитый мяч.
"Спартак" принимает участие в Зимнем Кубке РПЛ, который является товарищеским турниром. Помимо столичного коллектива, за трофей борются "Сочи", "Краснодар" и "Ростов". Москвичи набрали 5 очков после 2 туров. Вчера команда Гильермо Абаскаля разгромно обыграла "Краснодар" (4:0). Один из голов на счету Николсона. В марте Шамару исполнится 26 лет. Контракт игрока сборной Ямайки со "Спартаком" рассчитан до июня 2026 года.
Николсон: хочу забить как можно больше мячей
Ямайский форвард "Спартака" Шамар Николсон высказался о своих персональных целях.
Фото: Soccer.ru