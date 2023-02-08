- Мужики, ну вы же взрослые люди (обращается к журналистам) Когда вылет в ОАЭ? Откуда я знаю? "Локомотив"? Я просто проходил плановое обследование, - приводит слова Смольникова "Чемпионат".
Вчера стало известно, что 34-летний россиянин Игорь Смольников, выступающий на позиции правого защитника, станет новым футболистом "Локомотива". Сегодня экс-игрок "Зенита" проходил медицинские тесты. В текущем сезоне 3-х кратный чемпион России в составе петербуржского клуба защищал цвета "Торпедо". За столичный коллектив Смольников поучаствовал в 21 матче -16 в РПЛ и 5 в Кубке России. В активе Игоря 1+1 по системе гол плюс. Этой зимой "автозаводцы" и игрок договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Также состав "железнодорожников" пополнит еще один экс-зенитовец Артем Дзюба. Лучший бомбардир сборной России также сегодня проходил медицинский осмотр.
Смольников: "Локомотив"? Я просто проходил плановое обследование
Российский футболист Игорь Смольников высказался по поводу прохождения медосмотра для "Локомотива".
Фото: "Чемпионат"