По сообщениям источника, 36-летний российский центральный хавбек Денис Глушаков будет выступать за "Пари НН" до лета 2023 года. Нижегородский клуб и футболист близки к соглашению. Ранее экс-спартаковец был на просмотре в команде.
Денис Глушаков начинал текущий сезон в "Химках". За подмосковный коллектив хавбек провел 19 матчей, в которых отметился 1 голо и 2 результативным пасом. В январе этого года химчане и Глушаков договорились о досрочно прекращении сотрудничества.
"Пари НН" по итогам первой части сезона РПЛ набрал 19 очков после 17 туров и располагается на 12 месте в таблице. Первый матч в рамках российского первенства нижегородцы проведут против лидера чемпионата "Зенита".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Глушаков близок к подписанию контракта с "Пари НН" до конца сезона
Российский полузащитник Денис Глушаков и "Пари НН" близки к подписанию контракта.
Фото: "Пари НН"