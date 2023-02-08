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Аршавин: думаю, Дзюба забьет 4 гола в весенней части за "Локомотив"

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Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, сколько голов забьет за "Локомотив" Артем Дзюба.
Фото: ФК "Зенит"
- Сколько Дзюба забьет за "Локомотив" в весенней части? Думаю, четыре гола, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".

34-летний центральный нападающий Артем Дзюба теперь является футболистом "Локомотива". Экс-форвард "Зенита" подписал договор со столичным коллективом сроком на полгода. Россиянин, который одновременно является лучшим бомбардиром сборной России и лучшим голеадором в истории российского чемпионата, выбрал себе игровой номер на майке с цифрой 7. В осенней части сезона РПЛ "Локомотив" за 17 проведенных матчей забил 20 мячей и располагается на 14 месте с 13 очками.


Аршавин Дзюба Локомотив
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