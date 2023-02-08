- Мы пока еще не закончили работу по составу, планируем, что более подробно представим то, что сделали, на следующей неделе, - приводит комментарий Нагорных "Матч ТВ".
В зимнее трансферное окно "Локомотив" подписал контракты с 18-летним российским вингером Сергеем Пиняевым, 23-летним россиянином Максимом Глушенковым, играющим на позиции центрфорварда, 27-летним российским голкипером Ильей Лантратовым и 28-летнем защитником из Аргентины Херманом Конти. Также сегодня состав столичного коллектива пополнили два бывших игрока "Зенита" -34-летний лучший бомбардир в истории чемпионата России Артем Дзюба и 34-летний крайний защитник Игорь Смольников. Осенью "железнодорожники" приняли решение сменить главного тренера и назначили на пост наставника Михаила Галактионова, который в этом сезоне руководил "Пари НН".
Нагорных: "Локомотив" еще не закончил работу по составу
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался по поводу трансферной политики клуба.
Фото: "СЭ"