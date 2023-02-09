"Медведи? Конечно, в Парагвае говорили, что они ходят в России по улицам. Да и я так думал, если честно. Хотя, вот сколько в России уже, сам медведей на улицах пока не видел", - приводит слова Фернандеса "РИА Новости".
Летом 2022 года Роберто Фернандес перешел в московское "Динамо" из парагвайского клуба "Гуарани", подписав контракт до лета 2027 года. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. В текущем сезоне 22-летний защитник провел за "бело-голубых" 14 матчей и отметился двумя забитыми голами.
Защитник "Динамо" Фернандес: я правда думал, что в России медведи ходят по улицам
Защитник "Динамо" Роберто Фернандес рассказал, что правда верил в стереотип о том, будто в России по улицам ходят медведи.
Фото: ФК "Динамо"