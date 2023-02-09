"Я очень удивлен тем, что "Локомотив" подписал Дзюбу. Не ожидал такого. Это странное решение, не понимаю его совсем. Артем не тот футболист, который поможет этой команде. "Локомотив" находится в очень плохой ситуации, им нужно спасаться от вылета из РПЛ. Думаю, что это не тот игрок, который сможет их спасти. У Артема уже нет былой скорости, только опыт, но этого недостаточно", - приводит слова Петржелы "Чемпионат".
Напомним, вчера московский "Локомотив" и 34-летний российский нападающий Артем Дзюба подписали контракт до конца текущего сезона. С лета 2022 года Дзюба представлял "Адана Демирспор". За турецкий клуб лучший бомбардир сборной России провел всего 5 матчей и отличился одним забитым мячом. В начале ноября клуб и нападающий расторгли контракт по обоюдному желанию. За весь прошлый год на счету Артема 4 забитых мяча во всех турнирах.
На данный момент "Локомотив" с 13 очками находится на 14 строчке в турнирной таблице РПЛ.
Петржела - о Дзюбе: это не тот футболист, который поможет "Локомотиву" спастись от вылета
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела критично отнесся к переходу нападающего Артема Дзюбы в "Локомотив".
Фото: Globall Look Press