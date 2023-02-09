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Петржела - о Дзюбе: это не тот футболист, который поможет "Локомотиву" спастись от вылета

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Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела критично отнесся к переходу нападающего Артема Дзюбы в "Локомотив".
Фото: Globall Look Press
"Я очень удивлен тем, что "Локомотив" подписал Дзюбу. Не ожидал такого. Это странное решение, не понимаю его совсем. Артем не тот футболист, который поможет этой команде. "Локомотив" находится в очень плохой ситуации, им нужно спасаться от вылета из РПЛ. Думаю, что это не тот игрок, который сможет их спасти. У Артема уже нет былой скорости, только опыт, но этого недостаточно", - приводит слова Петржелы "Чемпионат".

Напомним, вчера московский "Локомотив" и 34-летний российский нападающий Артем Дзюба подписали контракт до конца текущего сезона. С лета 2022 года Дзюба представлял "Адана Демирспор". За турецкий клуб лучший бомбардир сборной России провел всего 5 матчей и отличился одним забитым мячом. В начале ноября клуб и нападающий расторгли контракт по обоюдному желанию. За весь прошлый год на счету Артема 4 забитых мяча во всех турнирах.

На данный момент "Локомотив" с 13 очками находится на 14 строчке в турнирной таблице РПЛ.


Дзюба Петржела Локомотив РПЛ Российские трансферы
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