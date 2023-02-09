"Никита с каждым днем чувствует себя все лучше, но до работы на поле еще далеко. Он много работает, бегает, но упражнения с мячом не выполняет. Честно, мы с ним о сроках возвращения не общались. Главное, что с ним все хорошо и он с командой", - цитирует слова Талалаева "РБ Спорт".
Напомним, вратарь получил травму связок коленного сустава в кубковом матче с "Оренбургом" в сентябре прошлого года.
28-летний воспитанник ижевского футбола перешел в "Ростов" из казанского "Рубина" летом 2022 года, в качестве свободного агента. В этом сезоне он принял участие в 2 матчах за "Ростов" в Кубке России, в обоих отстояв на ноль. Медведев является обладателем рекордной сухой серии чемпионата России (1034 минуты): с 30 ноября 2016 по 6 мая 2017. До этого рекорд принадлежал Руслану Нигматуллину, который в составе московского "Локомотива" в 1999-2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут.
Агент Медведева - о восстановление вратаря "Ростова" после травмы: до работы на поле еще далеко
Агент голкипера "Ростова" Никиты Медведева Андрей Талаев прокомментировал восстановление своего клиента после полученной травмы.
Фото: ФК "Ростов"