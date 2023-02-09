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Экс-менеджер "Зенита" Чинквини: Малком - не уровень "ПСЖ"

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Бывший менеджер "Зенита" и сборной России Оресте Чинквини прокомментировал интерес "ПСЖ" к Малкому.
Фото: ФК "Зенит"
"Малком в "ПСЖ"? Нет, это не может быть правдой."ПСЖ" — это другой уровень, не его уровень. Он играл в "Бордо", в "Барселоне", но "Барса" — это было слишком для него, как и "ПСЖ". Малком должен остаться в "Зените", этот клуб отлично подходит ему", - приводит слова Чинквини "РБ Спорт".

Напомним, в конце европейского зимнего трансферного окна сообщалось, что услугами Малкома заинтересовался французский "ПСЖ", но в итоге клубы не договорились о переходе.

Малком выступает за "Зенит" с 2019 года. В нынешнем сезоне форвард провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 24 млн евро.


Чинквини ПСЖ Зенит Малком
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