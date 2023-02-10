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Марков: лимит на легионеров не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда

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Российский футболист Евгений Марков высказался по поводу лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Считаю, что лимит на легионеров не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда. Кто лучше, тот играет, - приводит комментарий Маркова "РБ Спорт".

28-летний центрфорвард из России Евгений Марков в России выступал за "Тосно", "Динамо", тульский "Арсенал", "Рубин" и "Краснодар". В это зимнее трансферное окно воспитанник "Зенита" перебрался в воронежский "Факел", подписав трудовой договор до лета 2023 года. Всего в РПЛ Марков 105 игр. В активе Евгения 21 гол и 7 ассистентских действий. Всего в российском первенстве футболист провел 4.680 игровых минут.

Сейчас в РПЛ по регламенту действует формула лимита, при которой в заявке команды может находиться 13 футболистов с иностранным паспортом. А на футбольном поле одновременно имеют право выходить 8 легионеров.


Марков Факел
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